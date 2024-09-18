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Акула напала на туристку в Испании во время остановки для купания

Испания, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2024 21:22 Фото: Х/innsalzach24
17 сентября у берегов Канарских островов 30-летняя туристка из Германии подверглась нападению акулы, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел около восьми часов вечера примерно в 500 км от берега, принадлежащего Испании. Об этом пишет MSN.

Ближайшее судно подало сигнал бедствия испанской морской спасательной службе. Спасатели обнаружили, что женщина потеряла ногу в результате укуса акулы.

Испания, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2024 21:22

Фото: Х/ConsultingTIC

Из-за значительной кровопотери пострадавшую эвакуировали на вертолете для оказания медицинской помощи. К сожалению, во время транспортировки у женщины случился сердечный приступ. Спасти туристку не удалось.

По данным официальных служб, судно, на котором путешествовала погибшая, отплыло 14 сентября из Лас-Пальмас в направлении южной Испании. Нападение произошло во время остановки для купания.

Также 14 сентября туристический автобус, ехавший из Шарм-эль-Шейха в Каир, опрокинулся на трассе. Есть жертвы.

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