Акула напала на туристку в Испании во время остановки для купания
Инцидент произошел около восьми часов вечера примерно в 500 км от берега, принадлежащего Испании. Об этом пишет MSN.
Ближайшее судно подало сигнал бедствия испанской морской спасательной службе. Спасатели обнаружили, что женщина потеряла ногу в результате укуса акулы.
Фото: Х/ConsultingTIC
Из-за значительной кровопотери пострадавшую эвакуировали на вертолете для оказания медицинской помощи. К сожалению, во время транспортировки у женщины случился сердечный приступ. Спасти туристку не удалось.
🔹Una mujer ha muerto por el ataque de un tiburón en aguas cercanas a Canarias— Mañaneros (@MananerosTVE) September 18, 2024
La víctima es una turista de nacionalidad alemana y 30 años de edad
Capitán Casquero: "A nosotros se nos ordenó la misión" #Mañaneros18Shttps://t.co/CfpoB4nErB pic.twitter.com/ogYggHkEjt
По данным официальных служб, судно, на котором путешествовала погибшая, отплыло 14 сентября из Лас-Пальмас в направлении южной Испании. Нападение произошло во время остановки для купания.
Также 14 сентября туристический автобус, ехавший из Шарм-эль-Шейха в Каир, опрокинулся на трассе. Есть жертвы.