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На Мадейре турист застрял на камне в море и был спасен военным дроном

Португалия, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2024 06:06 Фото: Х/amn_portugal
Польский турист застрял на камне в море на Мадейре и был спасен военным дроном, сообщает Zakon.kz.

Местное издание Portugal Resident пишет, что о пропаже 42-летнего путешественника сообщила его жена 12 октября, когда уже стемнело, а ее супруг не вернулся после купания на пляже Сейшал.

Тогда местные власти начали поиски с помощью военных и пожарных. Операция осложнялась тем, что волны в некоторых местах достигали трех метров в высоту.

Португалия, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2024 06:06

Фото: Х/amn_portugal

Обнаружить мужчину удалось военному дрону, который идентифицировал его с помощью инфракрасной камеры и передал координаты спасателям.

Португалия, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2024 06:06

Фото: Х/amn_portugal

В итоге туриста сняли с камня на вертолете и доставили в больницу. По данным издания, горе-путешественник провел в море 15 часов.

Днями ранее тело пропавшей в Индонезии туристки нашли в желудке акулы.

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