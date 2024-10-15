На Мадейре турист застрял на камне в море и был спасен военным дроном

Польский турист застрял на камне в море на Мадейре и был спасен военным дроном, сообщает Zakon.kz.

Местное издание Portugal Resident пишет, что о пропаже 42-летнего путешественника сообщила его жена 12 октября, когда уже стемнело, а ее супруг не вернулся после купания на пляже Сейшал.

Тогда местные власти начали поиски с помощью военных и пожарных. Операция осложнялась тем, что волны в некоторых местах достигали трех метров в высоту.

Фото: Х/amn_portugal

Обнаружить мужчину удалось военному дрону, который идентифицировал его с помощью инфракрасной камеры и передал координаты спасателям.

Фото: Х/amn_portugal

В итоге туриста сняли с камня на вертолете и доставили в больницу. По данным издания, горе-путешественник провел в море 15 часов.

Днями ранее тело пропавшей в Индонезии туристки нашли в желудке акулы.