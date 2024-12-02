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В Кыргызстане откроется самый гигантский в Центральной Азии торговый комплекс

Кыргызстан, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2024 08:10 Фото: pixabay
8 декабря в Кыргызстане состоится открытие первого блока крупнейшего многофункционального комплекса Silk Way Made in KG, сообщает Zakon.kz.

Как передает 24 kg, открываемый первый блок торгового комплекса имеет площадь 43 тыс. кв. м. Такую квадратуру сопоставляют с размером шести футбольных полей.

"Само здание – это первый и крупнейший многофункциональный комплекс в Центральной Азии площадью 70 га", – говорится в публикации.

Для удобства посетителей в помещении располагается фудкорт площадью пять тыс. кв. м. Такой размер сравнивают с двумя олимпийскими бассейнами. Также в отдельную зону выделен мусульманский ряд площадью две тыс. кв. м.

"Проект реализован в рамках государственной программы по развитию текстильного и швейного производства", – пишет издание.

28 ноября на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ Садыр Жапаров предложил провести очередную сессию в Кыргызстане.

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