Авиакомпания-лоукостер выпустила токсичную пародию на итоги года

Ирландская авиакомпания-лоукостер Ryanair решила с юмором подвести итоги 2024 года, сообщает Zakon.kz.

5 декабря на своей странице в Х авиакомпания подсчитала, что в текущем году:

они рассадили 2,8 млн парочек, потому что те не захотели платить за выбор места;

6,8 млн "психопатов" летали в джинсах;

408 206 пассажиров снимали обувь в самолете;

89 млн раз сидящие у окна ходили в туалет, чем разгневали 79 млн сидящих у прохода;

22 965 минут люди потратили на пустую болтовню с соседом;

65 789 селфи сделали в туалете, чем увеличили очереди на 978 часов.

Не менее курьезным случаем пользователи Сети считают выбор цвета 2025 года. К слову, им стал шоколадно-коричневый оттенок Mocha Mousse.