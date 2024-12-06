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Авиакомпания-лоукостер выпустила токсичную пародию на итоги года

Авиакомпания, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2024 08:55 Фото: Х/Ryanair
Ирландская авиакомпания-лоукостер Ryanair решила с юмором подвести итоги 2024 года, сообщает Zakon.kz.

5 декабря на своей странице в Х авиакомпания подсчитала, что в текущем году:

  • они рассадили 2,8 млн парочек, потому что те не захотели платить за выбор места;
  • 6,8 млн "психопатов" летали в джинсах;
  • 408 206 пассажиров снимали обувь в самолете;
  • 89 млн раз сидящие у окна ходили в туалет, чем разгневали 79 млн сидящих у прохода;
  • 22 965 минут люди потратили на пустую болтовню с соседом;
  • 65 789 селфи сделали в туалете, чем увеличили очереди на 978 часов.

Не менее курьезным случаем пользователи Сети считают выбор цвета 2025 года. К слову, им стал шоколадно-коричневый оттенок Mocha Mousse.

Алия Абди
Ирландия 2024 год Авиарейсы Аэропорты Работа Путешествия
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