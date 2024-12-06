Авиакомпания-лоукостер выпустила токсичную пародию на итоги года
Фото: Х/Ryanair
Ирландская авиакомпания-лоукостер Ryanair решила с юмором подвести итоги 2024 года, сообщает Zakon.kz.
5 декабря на своей странице в Х авиакомпания подсчитала, что в текущем году:
- они рассадили 2,8 млн парочек, потому что те не захотели платить за выбор места;
- 6,8 млн "психопатов" летали в джинсах;
- 408 206 пассажиров снимали обувь в самолете;
- 89 млн раз сидящие у окна ходили в туалет, чем разгневали 79 млн сидящих у прохода;
- 22 965 минут люди потратили на пустую болтовню с соседом;
- 65 789 селфи сделали в туалете, чем увеличили очереди на 978 часов.
ryanair wrapped ✈️ pic.twitter.com/0ro2r0YGUQ— Ryanair (@Ryanair) December 5, 2024
Не менее курьезным случаем пользователи Сети считают выбор цвета 2025 года. К слову, им стал шоколадно-коричневый оттенок Mocha Mousse.
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