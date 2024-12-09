За 2024 год в Казахстане вырос внутренний туризм и доходы от него

Туристическая отрасль Казахстана демонстрирует устойчивую динамику. За девять месяцев 2024 года количество внутренних туристов увеличилось на 562 тыс., достигнув отметки 6 млн человек. Приток иностранных посетителей составил 11,5 млн человек, сообщает Zakon.kz.

По информации официального сайта премьер-министра Казахстана, экономические показатели отрасли также показывают существенный рост.

Совокупный доход объектов размещения вырос на 27%, составив 224 млрд тенге. Количество объектов размещения увеличилось на 306 единиц, до 4315, а их вместимость – на 18 тыс. койко-мест, достигнув 226 тыс. Это позволяет Казахстану значительно повысить готовность к приему как внутренних, так и международных туристов.

Инвестиции в туристическую отрасль продолжают стремительно расти. За 10 месяцев 2024 года их объем увеличился на 33,6%, составив 668,1 млрд тенге. Среди ключевых проектов – "Туристский район Астаны", с предварительной стоимостью 194 млрд тенге, который создаст около 2 тыс. рабочих мест и будет генерировать 10 млрд тенге налоговых отчислений ежегодно после выхода на полную мощность. Завершение проекта запланировано на 2026 год.

Второй проект – Каспийская ривьера в Мангистауской области, где состоялся крупный международный форум по туризму с участием премьер-министра РК. Проект представляет собой комплексное освоение территории "Теплого пляжа" в рамках нескольких инициатив – пляжный курорт, гольф-отель, комплекс вилл, аквапарк и развлекательный центр. Общая оценочная стоимость проекта составляет 137,4 млрд тенге, а планируемые сроки реализации – 2024-2026 годы.

Усиливается государственная поддержка туристической отрасли. В этом году объем одобренных заявок на государственную поддержку увеличился в три раза. Только за 2024 год на 37 туристских объектов и шесть туравтобусов было одобрено 2,1 млрд тенге.

Особое внимание уделено международному сотрудничеству. Важным шагом для продвижения Казахстана стало объявление 2024 года Годом казахстанского туризма в Китае. В крупнейших городах КНР были проведены более 30 мероприятий.

Казахстан также был отмечен наградами за развитие сельского туризма: село Саты получило награду Best Tourism Village Award, а проект из Катон-Карагайского района занял третье место на ITB Berlin 2024.

До конца 2024 года планируется завершение 119 инвестиционных проектов общей стоимостью 120,4 млрд тенге, что создаст 1319 рабочих мест. Среди ключевых инициатив – строительство отеля Medina Palace в Туркестане и модернизация санатория "Аксу-Жабаглы" с добавлением новых гостиничных объектов.

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