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Туризм

В Англии резко подорожал проезд на автобусах

В Англии резко подорожал проезд на автобусах, фото - Новости Zakon.kz от 02.01.2025 06:57 Фото: pixabay
С 1 января в большинстве районов Англии предельная стоимость проезда на автобусах выросла до 3 фунтов стерлингов, сообщает Zakon.kz.

Максимальная сумма, которую пассажир автобуса заплатит за одну поездку, теперь составляет 3 фунта стерлингов (1982 тенге), что на 1 фунт дороже, чем в 2024 году.

При этом не все пассажиры в Англии будут платить больше, поскольку в Лондоне, Большом Манчестере и Западном Йоркшире предельные ставки значительно ниже общенационального уровня.

В этих районах мэрии, возглавляемые лейбористами, использовали местное финансирование для снижения расходов на поездки.

Минимальный размер лимита в Лондоне составляет 1,75 фунта стерлингов (1156 тенге) за поездку в течение одного часа, но максимальный размер суточной платы составляет 5,25 фунта стерлингов (3470 тенге).

В Уэльсе и Шотландии тарифы на проезд в автобусах не ограничены. То есть, их стоимость может быть гораздо выше.

Ранее также стало известно, что в Лондоне построят вторую самую высокую башню в Западной Европе.

Аксинья Титова
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