Туристам на Пхукете разрешат рассчитываться биткоинами
Как передает The Nation со ссылкой на выступление министра финансов и заместителя премьер-министра Таиланда Пичаи Чунхаваджиры, пилотный проект запустят в 2025 году. Принимать для этого новые законы или вносить поправки в текущие не потребуется.
Идея возникла на фоне растущей популярности криптовалют среди иностранных туристов и их подорожании. Сказаться на "бизнес-возможностях" государства эксперимент не должен.
"Одна из задач – предоставить иностранцам альтернативный способ оплаты", – говорится в публикации.
В качестве примера министр привел покупку недвижимости иностранными туристами. С его слов, проще заплатить криптовалютой, чем конвертировать имеющиеся деньги в условные "50 млн батов". Из валют Чунхаваджира упомянул только биткоин. Будут ли принимать другие пока неизвестно.
Механизм он описал так:
- по приезде в Таиланд турист "регистрирует" крипту на "местной платформе";
- проходит верификацию;
- получает возможность удобной оплаты.
Любитель криптовалюты Дональд Трамп готовится к проведению масштабного митинга перед инаугурацией, а криптовалюта ждет Трампа. Биткоин уже приготовился к взлету.