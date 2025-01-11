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Туризм

Туристам на Пхукете разрешат рассчитываться биткоинами

Пхукет, фото - Новости Zakon.kz от 11.01.2025 06:33 Фото: Х/PRO_BLOCKCHAIN
В Минфине Таиланда рассказали о планах разрешить туристам на Пхукете оплачивать товары и услуги биткоинами, сообщает Zakon.kz.

Как передает The Nation со ссылкой на выступление министра финансов и заместителя премьер-министра Таиланда Пичаи Чунхаваджиры, пилотный проект запустят в 2025 году. Принимать для этого новые законы или вносить поправки в текущие не потребуется.

Идея возникла на фоне растущей популярности криптовалют среди иностранных туристов и их подорожании. Сказаться на "бизнес-возможностях" государства эксперимент не должен.

"Одна из задач – предоставить иностранцам альтернативный способ оплаты", – говорится в публикации.

В качестве примера министр привел покупку недвижимости иностранными туристами. С его слов, проще заплатить криптовалютой, чем конвертировать имеющиеся деньги в условные "50 млн батов". Из валют Чунхаваджира упомянул только биткоин. Будут ли принимать другие пока неизвестно.

Механизм он описал так:

  • по приезде в Таиланд турист "регистрирует" крипту на "местной платформе";
  • проходит верификацию;
  • получает возможность удобной оплаты.

Любитель криптовалюты Дональд Трамп готовится к проведению масштабного митинга перед инаугурацией, а криптовалюта ждет Трампа. Биткоин уже приготовился к взлету.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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