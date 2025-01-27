На востоке Казахстана открыли самый большой природный каток

На Сибинских озерах в Уланском районе ВКО появился самый большой природный ледовый каток, сообщает Zakon.kz.

Как передает 24 kz, теперь туда приезжают даже иностранные гости. Сезон открыли на третьем из пяти водоемов – озере Шалкар, где находится единственный муниципальный пляж. Лед обкатывают не только любители, но и профессиональные фигуристы. Одна из них – София Мухамедкаирова.

А знаменитая девушка-беркутчи Айшолпан Нургайыпкызы тоже вносит свой вклад в развитие туризма в регионе и привезла сюда гостей из Франции.

Также красоту казахстанских морозов показал на днях популярный фотограф из Алматы.