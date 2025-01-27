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Туризм

На востоке Казахстана открыли самый большой природный каток

ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2025 07:50 Фото: ustinka
На Сибинских озерах в Уланском районе ВКО появился самый большой природный ледовый каток, сообщает Zakon.kz.

Как передает 24 kz, теперь туда приезжают даже иностранные гости. Сезон открыли на третьем из пяти водоемов – озере Шалкар, где находится единственный муниципальный пляж. Лед обкатывают не только любители, но и профессиональные фигуристы. Одна из них – София Мухамедкаирова.

А знаменитая девушка-беркутчи Айшолпан Нургайыпкызы тоже вносит свой вклад в развитие туризма в регионе и привезла сюда гостей из Франции.

Также красоту казахстанских морозов показал на днях популярный фотограф из Алматы.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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