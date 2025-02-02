В Южной Африке открылся крупнейший индуистский храм в Южном полушарии

2 февраля в Йоханнесбурге (Южно-Африканская Республика) состоялось открытие крупнейшего индуистского храма и культурного комплекса в Южном полушарии. В церемонии приняли участие десятки верующих, сообщает Zakon.kz.

По информации NDTV, несмотря на то, что менее двух процентов южноафриканцев идентифицируют себя с индуизмом, это самая распространенная религия среди индийской общины страны.

Толпы верующих прибыли еще до рассвета, чтобы принять участие в ритуалах освящения, которые возглавил духовный лидер конфессии Бочасанваси Акшар Пурушоттам Сваминараян Санстха (БАПС) Махант Свами Махарадж. 92-летний верующий приехал из Индии специально.

Представитель храма Хеманг Десаи сообщил, что хочет, чтобы это место стало "местом межкультурного, межрелигиозного диалога и обмена".

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