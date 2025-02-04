Из‑за туристов, желающих увидеть снег в Японии, усилили охрану

Мэрия японского Отару усилила меры безопасности из‑за наплыва туристов, которые каждую зиму приезжают в этот небольшой городок, сообщает Zakon.kz.

Повышенное внимание к иностранцам возникло после гибели женщины из Гонконга на окраине города Отару, пишет CNN. 24 января 61-летнюю туристку сбил поезд, пока она делала фотографии на железнодорожных путях. Оттуда открывается вид на побережье, вдоль которого двигаются поезда.

Фото: cnn

После этой трагедии местные власти выставили на улицах три отряда охранников. Им поручили вывесить баннеры и раздавать листовки с предупреждением о неподобающем поведении туристов. Например, запрещено мусорить и загромождать дороги, а за нарушение грозит штраф. В часы пик местная полиция усиливает патрулирование.

Фото: cnn

В основном это коснулось одного района Отару – Фунамидзака. Именно он получил известность после фильма "Любовное письмо" Сюндзи Ивая. Туристов привлекают улицы с деревянными домами, которые зимой обсыпает снегом. Фунамидзака расположен на высоком склоне, с краю которого открывается панорамный вид на Японское море.

Не так давно одной из путешественниц в 60 лет стала китаянка Су Минь. Она бросила мужа и купила фургон, но развод ей обошелся в 22 тыс. долларов.