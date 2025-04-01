Из-за крысы и таракана в еде закроют японские рестораны
Фото: Facebook/sukiya.hongkong
Японская ресторанная сеть Sukiya, управляющая почти двумя тысячами заведений по стране, временно закроет большую часть точек из-за инцидентов с обнаружением в еде насекомых и грызунов, сообщает Zakon.kz.
Об этом 30 марта оповестила пресс-служба компании.
"С 31 марта по 4 апреля Sukiya приостановит работу всех ресторанов, за исключением тех, что находятся в торговых центрах. В это время в заведениях проведут проверки с участием специалистов по дезинсекции", – говорится в сообщении.
鳥取県·東京都の店舗における異物混入について、改めて深くお詫び申し上げます。この状況を重大かつ真摯に受け止めております。— すき家【公式】 (@sukiya_jp) March 30, 2025
3/31(月)9:00〜4/4(金)9:00の間、一部店舗を除く全店を閉店し、安全·清潔な環境の整備に全力を尽くします。
今後ともご愛顧をよろしくお願いいたします。
Sukiya специализируется на гюдоне – популярном в Японии блюде из риса, тушеной говядины и лука. Сеть включает около 1 970 ресторанов внутри страны и более 600 заведений за ее пределами.
Ранее уже поступали жалобы от посетителей, которые находили в еде крысу и таракана.
Фото: scmp
Тем временем в городе Бирмингеме крысы уже достигли размеров кошек.
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