Из-за крысы и таракана в еде закроют японские рестораны

Японская ресторанная сеть Sukiya, управляющая почти двумя тысячами заведений по стране, временно закроет большую часть точек из-за инцидентов с обнаружением в еде насекомых и грызунов, сообщает Zakon.kz.

Об этом 30 марта оповестила пресс-служба компании.

"С 31 марта по 4 апреля Sukiya приостановит работу всех ресторанов, за исключением тех, что находятся в торговых центрах. В это время в заведениях проведут проверки с участием специалистов по дезинсекции", – говорится в сообщении.

Sukiya специализируется на гюдоне – популярном в Японии блюде из риса, тушеной говядины и лука. Сеть включает около 1 970 ресторанов внутри страны и более 600 заведений за ее пределами.

Ранее уже поступали жалобы от посетителей, которые находили в еде крысу и таракана.

Фото: scmp

Тем временем в городе Бирмингеме крысы уже достигли размеров кошек.