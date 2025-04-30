Рейсы из Гонконга могут запустить в Астану и Алматы

Казахстанская делегация во главе с вице-министром транспорта Талгатом Ластаевым посетила Международный аэропорт Гонконга, сообщает Zakon.kz.

По информации Министерства транспорта РК, международный аэропорт Гонконг на протяжении 14 лет занимает 1-е место в мире по объему перевозимых грузов. Грузооборот аэропорта за 2024 год составил 4,9 миллионов тонн.

Во время поездки прошли встречи с заместителем директора Бюро транспорта и логистики Гонконга Келвином Ма и Генеральным директором аэропорта Гонконг Вивиен Ченг, а также с руководством ведущих авиакомпаний региона – Hong Kong Airlines, Cathay Pacific и Hong Kong Air Cargo.

В ходе переговоров обсуждены планы гонконгских авиакомпаний по открытию пассажирских рейсов в г. Алматы и Астана с использованием 5-й степени свободы воздуха и увеличению грузовых авиаперевозок между Казахстаном и Гонконгом.

Ранее сообщалось, что авиакомпанию SCAT оштрафовали почти на 4 млн тенге.