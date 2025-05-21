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Туризм

Туристы Восточно-Казахстанской области обрадовались новым туалетам

Туалеты, природа, туризм, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2025 02:45 Фото: pexels
Восточный Казахстан твердо укрепляет свои позиции как один из главных туристических регионов страны, сообщает Zakon.kz.

По информации yk.kz, об этом рассказал на брифинге замруководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ВКО Досжан Болатбек.

Он назвал и примеры укрепления позиций: в прошлом году отремонтировали 600 километров дорог, в том числе подъезды к туристическим зонам. В этом – на очереди еще 721 километр. Достроили мост через Бухтарму, который связал шесть районов.

А также в разных районах области вдоль дорог установлены современные туалеты – всего 12 точек. Досжан Болатбек добавил, что это произошло в рамках исполнения поручения по установке двух санитарно-гигиенических узлов в каждом районе.

Ранее сообщалось, что Бишкек испытывает нехватку общественных туалетов.

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Аксинья Титова
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