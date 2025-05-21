Туристы Восточно-Казахстанской области обрадовались новым туалетам

Восточный Казахстан твердо укрепляет свои позиции как один из главных туристических регионов страны, сообщает Zakon.kz.

По информации yk.kz, об этом рассказал на брифинге замруководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ВКО Досжан Болатбек.

Он назвал и примеры укрепления позиций: в прошлом году отремонтировали 600 километров дорог, в том числе подъезды к туристическим зонам. В этом – на очереди еще 721 километр. Достроили мост через Бухтарму, который связал шесть районов.

А также в разных районах области вдоль дорог установлены современные туалеты – всего 12 точек. Досжан Болатбек добавил, что это произошло в рамках исполнения поручения по установке двух санитарно-гигиенических узлов в каждом районе.

Ранее сообщалось, что Бишкек испытывает нехватку общественных туалетов.