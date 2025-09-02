"Горящий тур": автобус с туристами из Австралии полыхнул на трассе в Алматинской области
Двое австралийцев в своих соцсетях поделились кадрами, как микроавтобус, на котором они ехали, сгорел. На одном видео, сделанном еще в начале пожара, видно, что водитель продолжает ехать, несмотря на проникающий в салон дым. Следом идут кадры с экстренной эвакуацией туристов из уже горящего авто.
@brock_sankey None the less it was still a good trip! 😅 #kazakhstan #travel #kaindylake🇰🇿 #charyncanyon #kolsaylake ♬ Jet2 Advert – ✈️A7-BBH | MAN 🇬🇧
На кадрах, опубликованных другим иностранным гостем, видно, что транспорт полыхает открытым пламенем, а путешественниками занялись прибывшие на место сотрудники полиции. На озеро они все же попали.
В комментариях один из австралийцев рассказал, что возгорание попытались потушить с помощью нескольких огнетушителей, но это было авто, работающее на газу, и потушить его было практически невозможно.
Стрессоустойчивости австралийцев можно лишь позавидовать: оба сдержанно, но без негатива прокомментировали поездку в Казахстан:
"Просто рад, что все выбрались целыми и невредимыми... ...Тем не менее это была хорошая поездка! ... "Как же хорошо путешествовать! Казахстан, это была просто безумная поездка…"
В комментариях к публикациям пользователи с юмором отреагировали на этот инцидент:
- Казахстан не для новичков.
- Я думал, это увлажнитель воздуха.
- Они никогда не забудут про Казахстан.
- Хороший тур. И программа интересная.
- Как и обещали, горящий тур.
- Бомбовый тур, огненные ощущения.
Экстрим-поездку на Каинды надолго запомнит и тревел-блогер Анастасия Каллавус, которая была в шоке от дороги до места.