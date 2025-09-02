#АЭС в Казахстане
Туризм

"Горящий тур": автобус с туристами из Австралии полыхнул на трассе в Алматинской области

машина сгорела на трассе в Алматинской области. , фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2025 16:45 Фото: Instagram/kainepirangi
Поездка к одной из достопримечательностей Казахстана – озеру Каинды в Алматинской области – прошла для иностранных туристов "с огоньком", сообщает Zakon.kz.

Двое австралийцев в своих соцсетях поделились кадрами, как микроавтобус, на котором они ехали, сгорел. На одном видео, сделанном еще в начале пожара, видно, что водитель продолжает ехать, несмотря на проникающий в салон дым. Следом идут кадры с экстренной эвакуацией туристов из уже горящего авто.

@brock_sankey None the less it was still a good trip! 😅 #kazakhstan #travel #kaindylake🇰🇿 #charyncanyon #kolsaylake ♬ Jet2 Advert – ✈️A7-BBH | MAN 🇬🇧

На кадрах, опубликованных другим иностранным гостем, видно, что транспорт полыхает открытым пламенем, а путешественниками занялись прибывшие на место сотрудники полиции. На озеро они все же попали.

В комментариях один из австралийцев рассказал, что возгорание попытались потушить с помощью нескольких огнетушителей, но это было авто, работающее на газу, и потушить его было практически невозможно.

Стрессоустойчивости австралийцев можно лишь позавидовать: оба сдержанно, но без негатива прокомментировали поездку в Казахстан:

"Просто рад, что все выбрались целыми и невредимыми... ...Тем не менее это была хорошая поездка! ... "Как же хорошо путешествовать! Казахстан, это была просто безумная поездка…"

В комментариях к публикациям пользователи с юмором отреагировали на этот инцидент:

  • Казахстан не для новичков.
  • Я думал, это увлажнитель воздуха.
  • Они никогда не забудут про Казахстан.
  • Хороший тур. И программа интересная.
  • Как и обещали, горящий тур.
  • Бомбовый тур, огненные ощущения.

Экстрим-поездку на Каинды надолго запомнит и тревел-блогер Анастасия Каллавус, которая была в шоке от дороги до места.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Казахстанцам, планирующим путешествие в Шарм-эль-Шейх, сообщили важную новость
Туризм
16:03, 27 августа 2025
Казахстанцам, планирующим путешествие в Шарм-эль-Шейх, сообщили важную новость
Вспышка сальмонеллеза: на популярном курорте отравились более 100 человек
Туризм
06:40, 26 августа 2025
Вспышка сальмонеллеза: на популярном курорте отравились более 100 человек
В ночь лунного затмения в России запустят специальный авиарейс
Туризм
08:50, 23 августа 2025
В ночь лунного затмения в России запустят специальный авиарейс
Последние
Популярные
