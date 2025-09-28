#АЭС в Казахстане
Туризм

Силач из Египта сдвинул зубами корабль и попал в Книгу рекордов Гиннесса

Силач из Египта сдвинул зубами судно весом 700 тонн , фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2025 08:50 Фото: pixabay
Египетский тяжелоатлет и чемпион мира по пауэрлифтингу Ашраф Мохамед установил новый мировой рекорд, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса, сумев сдвинуть с места зубами судно общим весом 700 тонн, сообщает Zakon.kz.

Как передает 27 сентября The Washington Post, спортсмен успешно провел буксировку корабля на пляже в египетском городе Хургада. Силач протянул корабль на расстояние 15 м.

Выбор места для установления рекорда не был случайным. Оказалось, что Мохамед лично настаивал на Хургаде, рассчитывая, что его достижение привлечет дополнительное внимание туристов к этому курортному региону.

Данная акция стала успешной попыткой превзойти предыдущее достижение, принадлежавшее украинскому спортсмену Олегу Скавышу, который пытался увеличить вес на 50 т.

Для египетского атлета эта победа имеет особое значение, так как он стремится укрепить международный престиж своей страны и планирует продолжить развивать свои способности в этом необычном виде деятельности. Ранее Мохамед уже прославился буксировкой поезда и 11-ти грузовиков.

Тем временем начинающий альпинист сорвался с горы в Китае и погиб.

Фото Алия Абди
Алия Абди
