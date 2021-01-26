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© СИ "Zakon.kz"
Новости Туркестанской области
26 января 2021
22:49
Скот гибнет в глубоких ямах на полях в Туркестанской области
2
22 января 2021
17:29
Туркестанскую область заметает. На трассе застряли десятки авто
17:19
Главврач больницы и главбух осуждены за хищение 25 млн тенге
6
15:22
Түркістан облысында тыйым салынған діни кітап таратқан күдікті ұсталды
21 января 2021
16:42
Мамин проинспектировал развитие Туркестана
11:00
Жители Туркестанской области отдали мошеннице 80 млн тенге, чтобы получить госсубсидии
4
20 января 2021
11:40
Мужчина разъезжал на машине со спецсигналами оперативных служб
18 января 2021
12:38
Түркістандағы моншаның бірінде жезөкше қыз ұсталып қалды
11:32
Түркістан облысында көкпар ұйымдастырғандар жазаға тартылды
11:05
Очередной кокпар на 200 человек устроили в Туркестанской области
06:08
Водителя в наркотическом опьянении задержали в Туркестанской области
14 января 2021
14:28
Желіде Түркістан облысының тұрғыны полиция қызметкерлерін айыптап, видео үндеу жолдады
13:43
Житель Туркестанской области обвинил полицейских в избиении
12:02
В Туркестанской области велосипедист врезался в полицейских
1
11:25
Мошенник забрал за 1000 тенге телефон у пятилетнего ребенка
3
12 января 2021
00:32
Дерзкого аташку из Туркестанской области могут лишить прав
24
11 января 2021
16:57
Түркістан. "Үйде ішкізбеймін!" деген анасына баласы жұдырық ала жүгірді
16:41
Сын избил мать в Туркестане
6
11:33
В день выборов родились Касым-Жомарт, Нурсултан и Сайлау в Туркестанской области
5
10 января 2021
18:55
48 немере, 113 шөбере. Маңғыстауда ғасыр жасаған қос кейуана үйінен дауыс берді
12:37
Өмірзақ Шөккев те сайлауға барып, өз дауысын берді
12:20
Умирзак Шукеев проголосовал на выборах
8 января 2021
14:48
Мұғалім жалақысын көтеру үшін ең қомақты бюджет Түркістан облысына бөлінді
11:56
"Сергек" Түркістанға да жетіп алды
6 января 2021
20:53
Пьяный домушник пытался вынести телевизор на глазах хозяина
3
4 января 2021
19:53
Работник автомойки украл деньги из бардачка клиента
11
2 января 2021
15:33
100-летняя жительница Туркестана получила гражданство Казахстана
4
12:20
За сутки нашли пропавших лошадей в Туркестанской области
1
1 января 2021
17:53
Умирзак Шукеев: Главное - безопасность граждан
12:59
Полицейские спасли 4-летнего мальчика в Туркестанской области
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