Новости Туркестанской области

26 января 2021
22:49 Скот гибнет в глубоких ямах на полях в Туркестанской областиicon 2
22 января 2021
17:29 Туркестанскую область заметает. На трассе застряли десятки автоicon
17:19 Главврач больницы и главбух осуждены за хищение 25 млн тенге 6
15:22 Түркістан облысында тыйым салынған діни кітап таратқан күдікті ұсталды
21 января 2021
16:42 Мамин проинспектировал развитие Туркестана
11:00 Жители Туркестанской области отдали мошеннице 80 млн тенге, чтобы получить госсубсидии 4
20 января 2021
11:40 Мужчина разъезжал на машине со спецсигналами оперативных служб
18 января 2021
12:38 Түркістандағы моншаның бірінде жезөкше қыз ұсталып қалды
11:32 Түркістан облысында көкпар ұйымдастырғандар жазаға тартылды
11:05 Очередной кокпар на 200 человек устроили в Туркестанской области 
06:08 Водителя в наркотическом опьянении задержали в Туркестанской областиicon
14 января 2021
14:28 Желіде Түркістан облысының тұрғыны полиция қызметкерлерін айыптап, видео үндеу жолдады
13:43 Житель Туркестанской области обвинил полицейских в избиении
12:02 В Туркестанской области велосипедист врезался в полицейских 1
11:25 Мошенник забрал за 1000 тенге телефон у пятилетнего ребенка 3
12 января 2021
00:32 Дерзкого аташку из Туркестанской области могут лишить правicon 24
11 января 2021
16:57 Түркістан. "Үйде ішкізбеймін!" деген анасына баласы жұдырық ала жүгірдіicon
16:41 Сын избил мать в Туркестанеicon 6
11:33 В день выборов родились Касым-Жомарт, Нурсултан и Сайлау в Туркестанской области 5
10 января 2021
18:55 48 немере, 113 шөбере. Маңғыстауда ғасыр жасаған қос кейуана үйінен дауыс берді
12:37 Өмірзақ Шөккев те сайлауға барып, өз дауысын берді
12:20 Умирзак Шукеев проголосовал на выборахicon
8 января 2021
14:48 Мұғалім жалақысын көтеру үшін ең қомақты бюджет Түркістан облысына бөлінді
11:56 "Сергек" Түркістанға да жетіп алды
6 января 2021
20:53 Пьяный домушник пытался вынести телевизор на глазах хозяина 3
4 января 2021
19:53 Работник автомойки украл деньги из бардачка клиента 11
2 января 2021
15:33 100-летняя жительница Туркестана получила гражданство Казахстана 4
12:20 За сутки нашли пропавших лошадей в Туркестанской области 1
1 января 2021
17:53 Умирзак Шукеев: Главное - безопасность граждан
12:59 Полицейские спасли 4-летнего мальчика в Туркестанской области
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