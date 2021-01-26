Новости Восточно-Казахстанской области

26 января 2021
07:21 "Синтетику" на 2 миллиона тенге нашли в квартире закладчицы в Усть-Каменогорскеicon
25 января 2021
14:35 Силач Закир Найманбаев рассказал, почему больше не желает участвовать в шоу "Каменные лица... 1
11:58 Семей қаласына жаңа әкім тағайындалды
11:54 Назначен новый аким Семея 1
11:01 Санитарные посты снова появятся в Восточном Казахстане 1
09:56 Басы дауға қалған семейлік депутаттардың оқиғасы өз жалғасын табудаicon
07:24 В ВКО отменили занятия в школах и колледжах 2
24 января 2021
21:31 Я оплатил штраф, а вы? – Депутатов маслихата оштрафовали за фото без масок 10
18:19 Упавшую в колодец кошку вытащили спасатели Усть-Каменогорска 3
23 января 2021
15:49 Юноша совершил суицид в Семее, спрыгнув с моста в Иртышicon 6
08:39 "Святую воду" продают за 1000 тенге в ВКОicon 5
22 января 2021
19:42 В ВКО продлевают карантин до 7 февраля 4
13:48 Крещение сарсаңы. ШҚО-да өзен суының 1 литрі 1000 теңгеден сатылып жатыр
21 января 2021
19:31 Подростки спасли женщину из горящего дома в Семее 1
20 января 2021
22:19 Қазақ түрмесіндегі неміске Германиядағы ғашығынан хат келді
17:37 ШҚО-да республикалық ақындар айтысы өтеді
16:22 Түрмеде "қытай кеспесіне" телефон тығып беру әрекеті кесілді
16:05 Антикоррупционная служба ВКО подвела итоги работы 2020 года
19 января 2021
17:45 Фото депутатов без масок прокомментировали в маслихате Семея
17:33 Жұмысқа жаңадан кіріскен семейлік депутаттардың басы дауға қалдыicon
16:42 ШҚО тұрғындарының шамамен 20%-ын вакциналау жоспарлануда
15:12 Полицейские устроили погоню за всадниками в Усть-Каменогорскеicon
18 января 2021
23:20 Жители Усть-Каменогорска против закона о семейно-бытовом насилииicon
18:54 Подстрекательство к даче взятки – чиновников в ВКО приговорили к 7 и 10 годам
14:30 Семей тұрғыны колония қоршауы арқылы телефон лақтырмақ болды
12:42 Көлік құжаты жоғалса. Не істеу керек?
10:27 Бұрыш баллонын қолданған ер адам жауапқа тартылатын болды
16 января 2021
18:21 Крышу котельной сорвало ветром в ВКО
15 января 2021
17:51 ШҚО-дағы шектеу шаралары 31 қаңтарға дейін ұзартылды
17:27 До 31 января продлили ограничительные меры в ВКО
1
2
3
...
222
223
224

Популярное

все топ новости

НОВОСТИ

Хотите быть в курсе важных новостей?