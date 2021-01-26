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© СИ "Zakon.kz"
Новости Восточно-Казахстанской области
26 января 2021
07:21
"Синтетику" на 2 миллиона тенге нашли в квартире закладчицы в Усть-Каменогорске
25 января 2021
14:35
Силач Закир Найманбаев рассказал, почему больше не желает участвовать в шоу "Каменные лица...
1
11:58
Семей қаласына жаңа әкім тағайындалды
11:54
Назначен новый аким Семея
1
11:01
Санитарные посты снова появятся в Восточном Казахстане
1
09:56
Басы дауға қалған семейлік депутаттардың оқиғасы өз жалғасын табуда
07:24
В ВКО отменили занятия в школах и колледжах
2
24 января 2021
21:31
Я оплатил штраф, а вы? – Депутатов маслихата оштрафовали за фото без масок
10
18:19
Упавшую в колодец кошку вытащили спасатели Усть-Каменогорска
3
23 января 2021
15:49
Юноша совершил суицид в Семее, спрыгнув с моста в Иртыш
6
08:39
"Святую воду" продают за 1000 тенге в ВКО
5
22 января 2021
19:42
В ВКО продлевают карантин до 7 февраля
4
13:48
Крещение сарсаңы. ШҚО-да өзен суының 1 литрі 1000 теңгеден сатылып жатыр
21 января 2021
19:31
Подростки спасли женщину из горящего дома в Семее
1
20 января 2021
22:19
Қазақ түрмесіндегі неміске Германиядағы ғашығынан хат келді
17:37
ШҚО-да республикалық ақындар айтысы өтеді
16:22
Түрмеде "қытай кеспесіне" телефон тығып беру әрекеті кесілді
16:05
Антикоррупционная служба ВКО подвела итоги работы 2020 года
19 января 2021
17:45
Фото депутатов без масок прокомментировали в маслихате Семея
17:33
Жұмысқа жаңадан кіріскен семейлік депутаттардың басы дауға қалды
16:42
ШҚО тұрғындарының шамамен 20%-ын вакциналау жоспарлануда
15:12
Полицейские устроили погоню за всадниками в Усть-Каменогорске
18 января 2021
23:20
Жители Усть-Каменогорска против закона о семейно-бытовом насилии
18:54
Подстрекательство к даче взятки – чиновников в ВКО приговорили к 7 и 10 годам
14:30
Семей тұрғыны колония қоршауы арқылы телефон лақтырмақ болды
12:42
Көлік құжаты жоғалса. Не істеу керек?
10:27
Бұрыш баллонын қолданған ер адам жауапқа тартылатын болды
16 января 2021
18:21
Крышу котельной сорвало ветром в ВКО
15 января 2021
17:51
ШҚО-дағы шектеу шаралары 31 қаңтарға дейін ұзартылды
17:27
До 31 января продлили ограничительные меры в ВКО
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