Итоги жеребьевки Уимблдона-2023: кто встанет на пути Рыбакиной и Бублика?

30 июня прошла жеребьевка основной сетки Уимблдонского турнира. Теннисисты узнали своих соперников, сообщает Zakon.kz.

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В понедельник, 3 июля, в Лондоне стартует 136-й по счету Уимблдон. А за несколько дней до начала самого престижного турнира в мире в торжественной обстановке прошла жеребьевка, по итогам которой определились сетки – у мужчин и у женщин.

Пристальное внимание казахстанских болельщиков приковано к женской части турнира, где титул чемпионки будет защищать первая ракетка страны Елена Рыбакина (третья по посеву). Казахстанская теннисистка начнет борьбу на турнире в матче с американкой Шелби Роджерс (46 в рейтинге WTA).

Другая представительница Казахстана Юлия Путинцева (53) в стартовой встрече сыграет со спортсменкой из Бразилии Беатрис Хаддад-Майя (13). Первая ракетка мира из Польши Ига Швёнтек встретится с китаянкой Чжу Линь, а вторая сеяная, белоруска Арина Соболенко сыграет с венгерской теннисисткой Панной Удварди.

У мужчин лидер сборной Казахстана Александр Бублик на старте сразится против американца Маккензи Макдональда, который в 2021 году становился чемпионом "Челленджера" в Астане. Первый сеяный Карлос Алькарас начнет турнир матчем с французом Жереми Шарди. Действующий чемпион турнира Новак Джокович в первой игре встретится с аргентинцем Петро Качином (67), прошлогодний финалист Ник Кирьос поспорит за выход во второй раунд с бельгийцем Давидом Гоффеном (WC).

Ранее ведущие теннисисты Казахстана узнали свои номера посева.