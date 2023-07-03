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Свёнтек победила Чжу Линь и пробилась во второй круг Уимблдона

Победила Чжу Линь и пробилась во второй круг Уимблдона Фото: Instagram/iga.swiatek
Польская теннисистка Ига Свёнтек уверенно пробилась во второй круг Уимблдонского турнира. В стартовом матче первая ракетка мира за 1 час 21 минуту одержала победу над китаянкой Чжу Линь, сообщает Zakon.kz.

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Встреча ненадолго прерывалась из-за дождя. Крышу на корте №1 пришлось закрывать при счете 6:1, 4:3 во второй партии.

Свёнтек один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти заработанных. На счету китаянки один эйс, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырех.

За выход в 1/16 финала травяного мэйджора Ига сразится с победительницей пары Мартина Тревизан (Италия) – Сара Соррибес-Тормо (Испания). В прошлом сезоне знаменитая полька проиграла на Уимблдоне в третьем раунде. Тогда Швёнтек сенсационно уступила Ализе Корне.

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