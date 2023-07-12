Уимблдон-2023: Анна Данилина не прошла в полуфинал смешанного парного разряда

Казахстанка Анна Данилина в паре с Николя Маю проиграли в четвертьфинале Уимблдона-2023, сообщает Zakon.kz

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По информации Prosports.kz в матче третьего круга Данилина и Маю уступили дуэту Мате Павия (Хорватия)/Людмила Киченок (Украина) — 3:6, 4:6. Встреча продлилась один час и 11 минут.

Напомним, что в первом круге Анна с Сюй обыграли дуэт Яна Сизикова/Андрес Мольтени — 1:6, 4:6, во втором Андреа Вавассори/Людмила Самсонова— 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (10:8).

Данилина на данный момент располагается на 24-ой позиции рейтинга WTA в парном разряде, что является лучшим результатом среди казахстанских теннисисток.