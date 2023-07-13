Теннисист Бейбит Жукаев проиграл в турнире в США

Фото: ktf.kz

Казахстанец Бейбит Жукаев не смог выйти во второй круг турнира в Чикаго, сообщает Zakon.kz

Следите за новостями zakon.kz в:

Поделиться