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Теннисист Бейбит Жукаев проиграл в турнире в США
Фото: ktf.kz
Казахстанец Бейбит Жукаев не смог выйти во второй круг турнира в Чикаго, сообщает Zakon.kz
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Как пишет Prosports.kz во встрече первого раунда казахстанец уступил американцу Александру Ковачевичу - 3:6, 4:6.
Матч продолжался 1 час 28 минут.
Отметим, в следующем раунде Ковачевич сыграет с соотечественником Алексом Микельсенем.
Ранее Михаил Кукушкин проиграл в финале турнира в США.
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