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"Уимблдон-2023": заключительный выпуск о британском «Большом шлеме»

Дневники Уимблдона все самое интересное о британском Большом шлеме Фото: wimbledon.com
В пригороде Лондона завершился самый престижный турнир в теннисном календаре – Уимблдон. Zakon.kz представляет заключительный выпуск специального проекта "Дневники Уимблдона" от Olimpbet.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

Ранее был представлен четвертый выпуск "Дневники Уимблдона". 

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