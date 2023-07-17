"Уимблдон-2023": заключительный выпуск о британском «Большом шлеме»

В пригороде Лондона завершился самый престижный турнир в теннисном календаре – Уимблдон. Zakon.kz представляет заключительный выпуск специального проекта "Дневники Уимблдона" от Olimpbet.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

Ранее был представлен четвертый выпуск "Дневники Уимблдона".