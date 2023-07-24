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Теннисист Тимофей Скатов проиграл в квалификации турнира в Умаге

Теннисист Тимофей Скатов проиграл в квалификации турнира в Умаге Фото: ktf.kz
Казахстанец Тимофей Скатов в одиночном разряде не пробился в основную сетку турнира в хорватском Умаге, сообщает Zakon.kz

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Как пишет Prosports.kz, казахстанец проиграл в финале квалификации аргентинцу Факундо Баньису. Таким образом, вторая ракетка Казахстана досрочно завершил выступление на турнире.

Матч завершился со счетом 7:5, 4:6, 2:6.

Ранее Тимофей Скатов разгромил хорвата Йерко Бркича (1940-е место) — 6:2, 6:2.

Призовой фонд турнира в Умаге составляет 630 705 евро. Победитель заработает 85 605 евро, а также получит 250 рейтинговых очков. Действующим чемпионом турнира является итальянский теннисист Янник Синнер (8-е место).

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