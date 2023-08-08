Теннис со стенкой: как развивается сквош в Казахстане

В Казахстане появилась национальная федерация сквоша. Спортивная организация уже получила признание со стороны Европейской и Всемирной федерации сквоша и получила аккредитацию, сообщает корреспондент Zakon.kz.

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Под эгидой новоиспеченной федерации в Астане прошел Международный турнир по сквошу "Astana Squash Open-2023". Открытые соревнования собрали 36 игроков разного уровня из шести стран: Казахстана, Украины, Узбекистана, России, Болгарии и ЮАР.

В течение двух дней игроки боролись за чемпионский титул. Участники порадовали зрителей зрелищной и бескомпромиссной игрой. Турнир посетил министр культуры и спорта Казахстана Асхат Оралов. Он отметил, что в стране успешно развивается сквош-сообщество.

Мне приятно видеть, как развивается сквош-сообщество в Казахстане. В рамках поручения президента страны мы проводим популяризацию здорового образа жизни и развиваем массовый спорт. И это важно делать вместе и сообща, важно привлекать к этому местное самоуправление, меценатов и рекламодателей. Асхат Оралов

Призеры "Astana Squash Open-2023":

Мужчины, категория B

1. Кайрат Байдаулетов (Казахстан)

2. Денис Красовский (Россия)

3. Артем Бромот (Казахстан)

Мужчины, категория С

1. Илья Петухов (Россия)

2. Магжан Абдрахым (Казахстан)

Рейтинг игроков Рейтинг игроков Материалы

3. Руслан Гребенников (Россия)

Женщины, B+C

1. Алия Далабаева (Казахстан)

2. Виктория Артемьева (Россия)

3. Альнура Жаксыбергенова (Казахстан).

Фото: Федерация сквоша РК

В октябре 2022 года Международный олимпийский комитет внес предложение о включении игры в сквош в программу Летних олимпийских игр в Лос-Анджелесе в 2028 году. По всему миру сквош набирает обороты. К примеру, в Катаре, ОАЭ и России насчитывается более 1000 сквош кортов.



Казахстанская федерация сквоша ставит перед собой амбициозные цели по развитию игры в стране – это подготовка профессиональных спортсменов, которые смогут выступать на международном уровне, а также строительство сквош-кортов.

Фото: Федерация сквоша РК

Справка: сквош, это разновидность ракеточного вида спорта в закрытом помещении. Правила игры в сквош максимально простые. Игрок обязан выполнить подачу из квадрата, расположенного на одной половине площадки, так, чтобы мяч прилетел на другую половину. После этого игроки могут отправлять мяч в любую поверхность, кроме пола – главное, чтобы снаряд коснулся передней стенки и при этом не пересек верхнюю и нижнюю линии на ней (это ауты).



Существуют две основные легенды зарождения сквоша. Первая – в 1860 мальчикам из одной английской школы было негде играть в большой теннис – территория школы не вмещала достаточно кортов. Тогда ребята взяли теннисные ракетки и отправились во двор, там они стали отбивать мяч о стенку.

Согласно второй легенде, родоначальниками сквоша были заключенные английских тюрем. На воле многие из них играли в большой теннис, но в тесных тюремных дворах делать это было невозможно.

Фото: firmbee

Ранее корреспонденты Zakon.kz рассказывали о другой разновидности ракеточной игры – пиклбол, которой увлеклись звезды мирового тенниса.

