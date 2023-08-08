Теннис со стенкой: как развивается сквош в Казахстане
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Под эгидой новоиспеченной федерации в Астане прошел Международный турнир по сквошу "Astana Squash Open-2023". Открытые соревнования собрали 36 игроков разного уровня из шести стран: Казахстана, Украины, Узбекистана, России, Болгарии и ЮАР.
В течение двух дней игроки боролись за чемпионский титул. Участники порадовали зрителей зрелищной и бескомпромиссной игрой. Турнир посетил министр культуры и спорта Казахстана Асхат Оралов. Он отметил, что в стране успешно развивается сквош-сообщество.
Мне приятно видеть, как развивается сквош-сообщество в Казахстане. В рамках поручения президента страны мы проводим популяризацию здорового образа жизни и развиваем массовый спорт. И это важно делать вместе и сообща, важно привлекать к этому местное самоуправление, меценатов и рекламодателей.Асхат Оралов
Призеры "Astana Squash Open-2023":
Мужчины, категория B
1. Кайрат Байдаулетов (Казахстан)
2. Денис Красовский (Россия)
3. Артем Бромот (Казахстан)
Мужчины, категория С
1. Илья Петухов (Россия)
2. Магжан Абдрахым (Казахстан)
3. Руслан Гребенников (Россия)
Женщины, B+C
1. Алия Далабаева (Казахстан)
2. Виктория Артемьева (Россия)
3. Альнура Жаксыбергенова (Казахстан).
Фото: Федерация сквоша РК
В октябре 2022 года Международный
олимпийский комитет внес предложение о включении игры в сквош в программу
Летних олимпийских игр в Лос-Анджелесе в 2028 году. По всему миру сквош набирает
обороты. К примеру, в Катаре, ОАЭ и России насчитывается более 1000 сквош
кортов.
Казахстанская федерация сквоша ставит перед собой амбициозные цели по развитию игры в стране – это подготовка профессиональных спортсменов, которые смогут выступать на международном уровне, а также строительство сквош-кортов.
Фото: Федерация сквоша РК
Справка: сквош, это разновидность ракеточного вида спорта
в закрытом помещении. Правила игры в сквош максимально простые. Игрок
обязан выполнить подачу из квадрата, расположенного на одной половине площадки,
так, чтобы мяч прилетел на другую половину. После этого игроки могут отправлять
мяч в любую поверхность, кроме пола – главное, чтобы снаряд коснулся передней
стенки и при этом не пересек верхнюю и нижнюю линии на ней (это ауты).
Существуют две основные легенды зарождения сквоша. Первая – в 1860 мальчикам из одной английской школы было негде играть в большой теннис – территория школы не вмещала достаточно кортов. Тогда ребята взяли теннисные ракетки и отправились во двор, там они стали отбивать мяч о стенку.
Согласно второй легенде, родоначальниками сквоша были заключенные английских тюрем. На воле многие из них играли в большой теннис, но в тесных тюремных дворах делать это было невозможно.
Фото: firmbee
Ранее корреспонденты Zakon.kz рассказывали о другой разновидности ракеточной игры – пиклбол, которой увлеклись звезды мирового тенниса.