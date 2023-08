Рыбакина обыграла Остапенко в турнире серии "Мастерс" в Цинциннати

Эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, кровь, пот, прогнозы – на You Tube-канал Olimpbet Play. А также розыгрыши призов, челленджи, интервью и многое другое. Подпишитесь и дышите спортом вместе с нами!

Во втором круге Рыбакина выиграла Остапенко со счётом 6:7 (6:8), 6:2, 6:4.

Продолжительность встречи составила 2 часа 19 минут. За это время Рыбакина сделала 11 эйсов, допустила семь двойных ошибок и реализовала 7 из 12 брейк-пойнтов. На счету Остапенко шесть подач навылет, шесть двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнтов из 10.

Finds the finish line 💪



Elena Rybakina outlasts Ostapenko for a place in the Round of 16.#CincyTennis pic.twitter.com/vRskQb5l7Y