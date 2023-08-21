Крутой финал: американка Кори Гауфф выиграла финал "Мастерса" в Цинциннати

В Цинциннати стала известна победительница турнира WTA-1000. Ею стала 19-летняя американская теннисистка Кори Гауфф, седьмая ракетка мира, которая в финале обыграла Каролину Мухову из Чехии, сообщает Zakon.kz.

Эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, кровь, пот, прогнозы – на You Tube-канал Olimpbet Play. А также розыгрыши призов, челленджи, интервью и многое другое. Подпишитесь и дышите спортом вместе с нами!

Встреча продолжалась 1 час 55 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:4.

Кори Гауфф по ходу встречи не выполнила ни одного эйса, реализовала пять брейк-пойнтов из восьми и допустила шесть двойных ошибок. На счету Каролины Муховой — ни одной подачи навылет, три реализованных брейк-пойнта из девяти и пять двойных ошибок.

Это крупнейший финал в карьере Гауфф на турнирах под эгидой WTA.

Призовой фонд турнира составил $ 2 788 468.