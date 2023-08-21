Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП в шахте "Казахстанская" #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Крутой финал: американка Кори Гауфф выиграла финал "Мастерса" в Цинциннати

Крутой финал: американка Кори Гауфф выиграла в финале "Мастерса" в в Цинциннати Фото: Twitter.com/WTA
В Цинциннати стала известна победительница турнира WTA-1000. Ею стала 19-летняя американская теннисистка Кори Гауфф, седьмая ракетка мира, которая в финале обыграла Каролину Мухову из Чехии, сообщает Zakon.kz.

Эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, кровь, пот, прогнозы – на You Tube-канал Olimpbet Play. А также розыгрыши призов, челленджи, интервью и многое другое. Подпишитесь и дышите спортом вместе с нами!

Встреча продолжалась 1 час 55 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:4.

Кори Гауфф по ходу встречи не выполнила ни одного эйса, реализовала пять брейк-пойнтов из восьми и допустила шесть двойных ошибок. На счету Каролины Муховой — ни одной подачи навылет, три реализованных брейк-пойнта из девяти и пять двойных ошибок.

Это крупнейший финал в карьере Гауфф на турнирах под эгидой WTA. 

Призовой фонд турнира составил $ 2 788 468.

Читайте также

Каролина Мухова: Это была очень тяжелая битва

Видеообзор сенсационных полуфиналов женского турнира на "Мастерсе" в Цинциннати

Без сюрпризов: Джокович и Алькарас вышли в финал "Мастерса" в Цинциннати. Видеообзор и результаты полуфинала

Елена Вебер
США Чехия
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Каролина Мухова прокомментировала свою победу над Ариной Соболенко
Каролина Мухова: Это была очень тяжелая битва
Стало известно, кто поедет от Казахстана на ЧМ по художественной гимнастике в Испании
Стало известно, кто поедет от Казахстана на ЧМ по художественной гимнастике в Испании
Арина Соболенко проиграла Каролине Муховой в полуфинале "Мастерса" в Цинциннати
Арина Соболенко проиграла Каролине Муховой в полуфинале "Мастерса" в Цинциннати
На Мастерсе в Цинциннати определились все полуфиналистки. Результаты женского турнира
Видео: на "Мастерсе" в Цинциннати определились все полуфиналистки. Результаты женского турнира
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления