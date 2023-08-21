Крутой финал: американка Кори Гауфф выиграла финал "Мастерса" в Цинциннати
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Встреча продолжалась 1 час 55 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:4.
Кори Гауфф по ходу встречи не выполнила ни одного эйса, реализовала пять брейк-пойнтов из восьми и допустила шесть двойных ошибок. На счету Каролины Муховой — ни одной подачи навылет, три реализованных брейк-пойнта из девяти и пять двойных ошибок.
Это крупнейший финал в карьере Гауфф на турнирах под эгидой WTA.
Призовой фонд турнира составил $ 2 788 468.
Lift it high 🏆@CocoGauff | #CincyTennis pic.twitter.com/bE8jpsfsy4— wta (@WTA) August 20, 2023