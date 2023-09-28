Азиатские игры: казахстанская пара не смогла пробиться в полуфинал в смешанном разряде

На Азиатских играх в Ханчжоу (Китай) продолжается теннисный турнир. Представители Казахстана провели четвертьфинальный матч в смешанном разряде, сообщает Zakon.kz.

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Пара Жибек Куламбаева/Григорий Ломакин (Казахстан-1) проиграли команде Индия-1 со счетом 5:7, 3:6.

Матч длился 1 час 24 минуты. За это время казахстанцы один раз подали навылет, не допустили ошибок на подаче и не смогли заработать брейк-пойнтов.

Таким образом, на теннисном турнире Азиатских игр не осталось представителей Казахстана.

Ранее в мужском одиночном разряде летней Азиады в четвертьфинале поражение потерпел Денис Евсеев.