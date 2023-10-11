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Казахстанские юниоры начали подготовку к чемпионату мира. Определен состав сборной

Сборная Казахстана по теннису среди юниоров Фото: ktf.kz
Опубликована игровая заявка юниорских сборных Казахстана на чемпионаты мира "Кубок Билли Джин Кинг" и "Кубок Дэвиса" среди игроков до 16 лет, сообщает Zakon.kz.

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Тренерский штаб во главе с Маратом Шариповым и Сергеем Кваком выбрали следующих игроков:

Юноши: Амир Омарханов (100 Juniors ITF); Зангар Нурланулы (324 Juniors ITF); Дамир Жалгасбай (395 Juniors ITF).

Девушки: Полина Слепцова (234 Juniors ITF); Инкар Дюсебай (525 Juniors ITF); Анастасия Крымкова (578 Juniors ITF).

"Davis Cup Juniors 2023 Finals" пройдет с 30 октября по 5 ноября в Кордове (Испания). Помимо Казахстана в первенстве мира примут участие: Аргентина, Бразилия, Перу, США, Канада, Чехия, Германия, Великобритания, Италия, Нидерланды, Испания, Япония, Южная Корея, Таиланд и Марокко.

"Billie Jean King Cup Juniors 2023 Finals" пройдет с 6 по 12 ноябре, также в Кордове. Помимо Казахстана на чемпионате мира сыграют: Аргентина, Бразилия, Колумбия, США, Канада, Чехия, Латвия, Великобритания, Сербия, Швеция, Испания, Япония, Австралия, Алжир и Египет.

Ранее определился состав взрослой сборной Казахстана на финал Кубка Билли Джин Кинг. 

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