Видео: обидчицу Елены Рыбакиной забросали сувенирными мячами

Эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, кровь, пот, прогнозы – на You Tube-канал Olimpbet Play. А также розыгрыши призов, челленджи, интервью и многое другое. Подпишитесь и дышите спортом вместе с нами!

Встреча завершилась поражением Людмилы Самсоновой (6:3, 2:6, 1:6). Покидая корт, российская спортсменка помахала фанатам, собравшимся на трибуне. Болельщики в ответ забросали Людмилу Самсонову сувенирными теннисными мячами большого размера и другими предметами в надежде, что теннисистка распишется на них. Этот момент попал в кадр трансляции WTA.

"Она, должно быть, очень популярна здесь", – отметил комментатор трансляции, разбирая случившийся эпизод.

how 𝙣𝙤𝙩 to get something signed by a tennis player 😅 pic.twitter.com/zVhRRGSMLp