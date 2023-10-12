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Видео: обидчицу Елены Рыбакиной забросали сувенирными мячами

Людмилу Самсонову забросали сувенирными теннисными мячами Фото: wtatennis
На турнире WTA-500 в Чжэнчжоу (Китай) завершился матч второго круга между Людмилой Самсоновой и немкой Лаурой Зигемунд. После встречи поклонники россиянки забросали теннисистку сувенирными мячами, в надежде получить автограф, сообщает Zakon.kz.

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Встреча завершилась поражением Людмилы Самсоновой (6:3, 2:6, 1:6). Покидая корт, российская спортсменка помахала фанатам, собравшимся на трибуне. Болельщики в ответ забросали Людмилу Самсонову сувенирными теннисными мячами большого размера и другими предметами в надежде, что теннисистка распишется на них. Этот момент попал в кадр трансляции WTA.

"Она, должно быть, очень популярна здесь", – отметил комментатор трансляции, разбирая случившийся эпизод.

На прошлой неделе Людмила Самсонова на турнире WTA-1000 в Пекине одержала победу над первой ракеткой Казахстана Еленой Рыбакиной.   

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