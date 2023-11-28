Экс-первая ракета мира Ллейтон Хьюитт раскритиковал формат Кубка Дэвиса

Капитан мужской сборной Австралии по теннису Ллейтон Хьюитт подверг резкой критике нынешний формат Кубка Дэвиса. Экс-первый номер мирового рейтинга признался, что турниру не хватает домашних и гостевых матчей из пяти партий, сообщает Zakon.kz.

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На прошлой неделе в финале Кубка Дэвиса 2023 сборная Австралии проиграла команде Италии с общим счетом 0:2. Для дружины Ллейтона Хьюита это второе подряд поражение в финале Кубка Дэвиса, в прошлом году австралийцы уступили Канаде.

Да, Малага организовала великолепное мероприятие с точки зрения того, что они могут сделать в имеющемся формате. Но у них связаны руки. Здесь нет игры "дома в гостях" и пяти сетов, так что это не идеально. Мы играем на покрытии, на котором, честно говоря, мне уже надоело играть. Кубок Дэвиса не в этом. Это игра на глине, траве, уличных элементах. Знаете, есть много разных вещей. Ллейтон Хьюит

Согласно нынешнему регламенту, групповой этап финального турнира проходит в четырех европейских городах, а плей-офф – в одном. С 2019 года Кубок Дэвиса отказался от домашних и выездных матчей.

Ранее Новак Джокович критически высказался о текущем формате Кубка Дэвиса.