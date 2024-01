Алекс де Минор обыграл Карлоса Алькараса в выставочном матче в Мельбурне

Розыгрыши призов, эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, челленджи, интервью и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишись и будь в курсе!

Встреча завершилась победой любимчика местной публики Алекса де Минора со счетом 6:4, 5:7, 10:3.

A high quality tune-up for two of the game's brightest young talents.@alexdeminaur defeats @carlosalcaraz 6-4 5-7 [10-3] in their exhibition match-up.



More of this please and thank-you!#AusOpen • #AO2024 pic.twitter.com/RfGj7RXSAR