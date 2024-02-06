Анна Данилина потерпела поражение на страте турнира в Абу-Даби

В Абу-Даби (ОАЭ) проходит турнир категории WTA-500. Казахстанская теннисистка Анна Данилина провела матч первого круга в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

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В стартовом раунде Анна Данилина в паре с Надеждой Киченок (Украина) уступила бразильскому дуэту Беатрис Ааддад-Майя/Луиза Стефани со счетом 6:2, 5:7, 6:10. Стоит отметить, теннисистки из Бразилии посеяны под вторым номером.

Игра длилась 1 час 47 минут. За это время казахстанско-украинская пара допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти, а также обошлась без эйсов.

В четвертьфинале турнира бразильянки сыграют с американским тандемом К.Долхайд (США)/Д.Кравчик (США).

Ранее вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева потерпела поражение в первом круге квалификации турнира в Абу-Даби.



