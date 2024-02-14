Елена Рыбакина уверенно вышла в третий круг турнира в Дохе

Четвертая ракетка мира Елена Рыбакина удачно стартовала на турнире серии WTA 1000 - Qatar Open 2024 в Дохе (Катар), сообщает Zakon.kz.

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В матче второго круга казахстанка за 59 минут разгромила китаянку Чжу Линь (57 WTA) со счетом 6:2, 6:1.

В третьем круге Рыбакина сыграет с американкой Эммой Наварро (23 WTA). Ранее теннисистки встречались один раз в 2019 году в квалификации US Open, и тогда победу одержала казахстанка - 6:1, 6:1. Поединок состоится 14 февраля.

Ранее сообщалось, что Елена Рыбакина провела первый матч на турнире WTA 1000 в столице Катара Дохе. Рыбакина встретилась на корте с китайской теннисисткой Линь Чжу (57-й номер WTA). Игра завершилась уверенной победой теннисистки из Казахстана в двух сетах с общим счетом 6:2, 6:1.