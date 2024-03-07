Российские теннисисты не смогут выступить в смешанном разряде на ОИ-2024

Выступление российских теннисистов на Олимпийских играх в Париже разрешено только в одиночном и парном разрядах, в миксте они выступать не будут, об этом заявили в пресс-службе Международной теннисной федерации (ITF), сообщает Zakon.kz.

Розыгрыши призов, эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, челленджи, интервью и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишись и будь в курсе!



"Российские теннисисты смогут сыграть в одиночном и парном разрядах", – пишет пресс-служба ITF.

6 марта Международная федерация тенниса разрешила российским и белорусским теннисистам участвовать в Олимпийских играх 2024 под нейтральным флагом с условием соблюдения всех критериев, которые ранее выдвигал МОК.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Ранее казахстанский теннисист Дмитрий Попко успешно стартовал на турнире ITF в Бразилии.