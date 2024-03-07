Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Российские теннисисты не смогут выступить в смешанном разряде на ОИ-2024

Российские теннисисты не смогут выступить в смешанном разряде на ОИ-2024 Фото: olympics.com
Выступление российских теннисистов на Олимпийских играх в Париже разрешено только в одиночном и парном разрядах, в миксте они выступать не будут, об этом заявили в пресс-службе Международной теннисной федерации (ITF), сообщает Zakon.kz.

Розыгрыши призов, эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, челленджи, интервью и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишись и будь в курсе!

"Российские теннисисты смогут сыграть в одиночном и парном разрядах", – пишет пресс-служба ITF.

6 марта Международная федерация тенниса разрешила российским и белорусским теннисистам участвовать в Олимпийских играх 2024 под нейтральным флагом с условием соблюдения всех критериев, которые ранее выдвигал МОК.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Ранее казахстанский теннисист Дмитрий Попко успешно стартовал на турнире ITF в Бразилии.

Пахита Амири
Россия Париж - 2024
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Водные виды спорта Золото РК
Казахстан заработал еще три "золота" на ЧА-2024 по водным видам спорта
Еще две команды стали четвертьфиналистами Лиги чемпионов
Еще две команды стали четвертьфиналистами Лиги чемпионов
ЧА-2024 Золото Водные виды спорта
Казахстанки завоевали "золото" и "серебро" на ЧА-2024 по водным видам спорта
&quot;Туран&quot; (Туркестан) – &quot;Кайрат&quot; (Алматы)
Чем завершится спор дебютантов со старожилами?
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: