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Александр Шевченко обыграл колумбийского соперника в "Мастерс" в Майами
Фото: ktf.kz
Казахстанский теннисист Александр Шевченко на турнире серии "Мастерс" в Майами в матче первого круга выиграл у колумбийца Даниэля Элаи Галана, занимающего 84-е место в мировом рейтинге, сообщает Zakon.kz.
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Игра продолжалась 2 часа 59 минут. И закончилась со счетом 2:1 (6:7, 7:6, 7:5).
Во втором круге соперником Александра Шевченко станет восьмая ракетка мира, поляк Хуберт Хуркач, пропустивший первый раунд.
Ранее сообщалось, что казахстанская теннисистка Юлия Путинцева выиграла у россиянки Людмилы Самсоновой со счетом 6:1, 4:6, 6:3 и пробилась в третий круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США).
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