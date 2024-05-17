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Теннисист Денис Евсеев выиграл казахстанское дерби в четвертьфинале "Челленджера"

Теннисист Денис Евсеев выиграл казахстанское дерби в четвертьфинале &quot;Челленджера&quot; Фото: ktf.kz
Денис Евсеев (177 АТР) обыграл Бейбита Жукаева (174 АТР) в четвертьфинале "Челленджера" в португальском Оэйраше, сообщает Zakon.kz.

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Игра продолжалась два с лишним часа и завершилась со счетом 4:6, 6:2, 6:3.

Теперь в полуфинале Евсееву предстоит сразиться против шведа Элиаса Имера.Это была пятая очная встреча Дениса и Бейбита. Счёт стал 4:1 в пользу Евсеева.

Ранее сообщалось, что  Жукаев обыграл Пола Кипсона из США со счетом 7:5, 7:6 (7:5). А Евсеев победил чемпиона "Челленджера" в Шымкенте 2022 года американца Эмилио Наву (124 АТР) – 7:6 (10:8), 6:0.

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