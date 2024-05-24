Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

"Ролан Гаррос – 2024": Михаил Кукушкин одержал победу в квалификации и вышел в основную сетку турнира

Михаил Кукушкин одержал победу в квалификации и вышел в основную сетку турнира Фото: KTF
В квалификации Открытого чемпионата Франции проходят матчи третьего круга мужского одиночного разряда (финал). Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин провел игру против Франческо Маэстрелли (Италия), сообщает Zakon.kz.

"100% CASHBACK" на первую ставку до 100 тыс. тенге новым клиентам от букмекера №1 в Казахстане OLIMPBET. Если ваша ставка не сыграет – вернем всю сумму на счет!

Михаил Кукушкин (135 АТР) одержал победу над Франческо Маэстрелли (206 АТР) со счетом 6:4, 6:7, 6:3. Таким образом, опытный казахстанец сыграет в основной сетке "Ролан Гаррос".

Ранее на старте квалификации "Ролан Гаррос" Михаил Кукушкин обыграл швейцарца Леандро Риди (151 АТР) со счетом 6:4, 6:3. А во втором раунде выиграл у австралийца Ли Ту (215 АТР) (6:4, 6:2).

Читайте также

Тимофей Скатов стал финалистом "Челленджера" в Германии

Видеообзор победного матча Александра Бублика в четвертьфинале турнира в Лионе

Пахита Амири
Кукушкин Михаил 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстан
Хоккейная сборная Казахстана получит нового тренера
Футбол Дом Мадрид
Мбаппе стал соседом Ричарда Гира за 18 млн евро в Мадриде
Игры кочевников
Спортсмены Ирана приедут на Всемирные игры кочевников
Футбол Комент тренера
Наставник "Байера" назвал причину поражения от "Аталанты"
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: