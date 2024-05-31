Юлия Путинцева сыграла свой первый матч парного разряда на чемпионате в Париже

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева сыграла свой первый матч парного разряда на Открытом чемпионате Франции "Ролан Гаррос", сообщает Zakon.kz.

Розыгрыши призов, эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, челленджи, интервью и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишись и будь в курсе!



Путинцева в паре с российской спортсменкой Камиллой Рахимовой провела встречу с российским дуэтом Анна Калинская – Елена Веснина и потерпела поражение в двух сетах с общим счетом 3:6, 0:6. Матч продлился один час и девять минут.

Ранее сообщалось, что 31 мая лучший теннисист Казахстана в парном разряде Александр Недовесов успешно провел первый матч на Открытом чемпионате Франции. Также Александр Бублик и Александр Шевченко вышли во второй круг данного чемпионата.

