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Юлия Путинцева сыграла свой первый матч парного разряда на чемпионате в Париже
Фото: Jimmie48 Photography, WTA
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева сыграла свой первый матч парного разряда на Открытом чемпионате Франции "Ролан Гаррос", сообщает Zakon.kz.
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Путинцева в паре с российской спортсменкой Камиллой Рахимовой провела встречу с российским дуэтом Анна Калинская – Елена Веснина и потерпела поражение в двух сетах с общим счетом 3:6, 0:6. Матч продлился один час и девять минут.
Ранее сообщалось, что 31 мая лучший теннисист Казахстана в парном разряде Александр Недовесов успешно провел первый матч на Открытом чемпионате Франции. Также Александр Бублик и Александр Шевченко вышли во второй круг данного чемпионата.
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