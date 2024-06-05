Пройдет ли Рыбакина свой исторический рубеж на "Ролан Гаррос"?

На Открытом чемпионате Франции четвертьфинальные матчи проведут принципиальные соперницы – Елена Рыбакина и Арина Соболенко. В случае успеха обеих они сыграют друг против друга уже на следующей стадии.

Жасмин Паолини (Италия) – Елена Рыбакина (Казахстан). 5 июня, 17:15 (время Астаны)

"Повезло благодаря Рыбакиной", – так говорили о Жасмин Паолини в конце этой зимы, когда она выиграла хардовый турнир в Дубае. Дело в том, что ставку на 28-летнюю итальянку никто не делал. А уж когда она в 1/4-й вышла на Елену Рыбакину, ей сразу же предрекли поражение. Но сильнейшая теннисистка Казахстана от того матча отказалась, сославшись на проблемы со здоровьем. А заодно по ходу сетки неожиданно вылетели Ига Свентек и Кори Гауфф. В итоге Паолини завоевала титул, который принес ей взлет в рейтинге, и теперь она занимает 15 место.

Сложно не согласиться, что если бы Рыбакина не заболела, то итальянка дальше четвертьфинала бы не дошла. В апреле сетка снова свела теннисисток в 1/4-й в Штутгарте, тогда Рыбакина победила, а в последствии стала чемпионкой соревнований.

На "Ролан Гаррос" Паолини только первый мат против Дарьи Сэвилл выиграла уверенно в два сета (6:3, 6:4). В остальных же затягивала до тай-брейков или трех партий. В 1/8-й она не без труда обыграла Элину Аванесян (4:6, 6:0, 6:1). Причем россиянка оказалась самой рейтинговой соперницей итальянки, она занимает 70-е место в WTA, а были и те, кто не входит и в топ-100, и в топ-200.

24-летняя Рыбакина же до четвертьфинала дошла легко, все победы добыв в двух сетах. В 1/8-й она разгромила 19-й номер рейтинга украинку Элину Свитолину (6:4, 6:3). Дойдя до четвертьфинала, четвертая ракетка мира уже повторила свое достижение на "Ролан Гаррос", и, очевидно, его улучшит.

Сама Елена на предматчевой пресс-конференции отметила, что в матче против Паолини ей придется много двигаться. Но рост итальянки 163 сантиметра, тогда как у Рыбакиной 184. Паолини сложно доставать мячи после тяжелых ударов казахстанки и ее мощных подач.

Эксперты Olimpbet уверены, что Рыбакина установит личный рекорд и впервые выйдет в полуфинал "Ролан Гаррос" – П1 – 4, П2 – 1.27. Стоит ожидать, что и этот розыгрыш казахстанка завершит в двух партиях – 0:2 – 1.69.

Рейтинг игроков Рейтинг игроков Материалы

Поездку на финал ATP в Турине и тысячи других призов подарит теннисным болельщикам букмекер №1 в Казахстане Olimpbet. Делайте прогнозы на события турниров Большого шлема и участвуйте в акции Grand Slam Challenge!

Фото: Olimpbet

Мирра Андреева (Россия) – Арина Соболенко (Беларусь). 5 июня, 18:30

Единственная теннисистка, которая по мощи сегодня превосходит Елену Рыбакину, это Арина Соболенко. И они, вероятнее всего, встретятся в полуфинале "Ролан Гаррос". Для это каждой нужно выиграть в четвертьфиналах.

26-летняя Соболенко, вторая ракетка мира, все свои матчи также прошла легко и в двух сетах. В 1/8-й она выбила топ-24 Эмму Наварро (6:2, 6:3). В прошлом году белоруска дошла на парижском турнире "Большого шлема" до полуфинала, и это ее лучший результат.

Теперь же противостоять опытной теннисистке будет юное дарование из России. Мирре Андреевой всего 17, а она уже занимает в WTA 38 место. В четвертьфинале "Ролан Гаррос" сыграет впервые. Россиянка быстро передвигается, что позволяет ей вытаскивать "мертвые" мячи. Но ей будет очень сложно против мощных атак Соболенко.

Аналитики Olimpbet не сомневаются, что представительница Беларуси вслед за Рыбакиной выйдет в полуфинал – П1 – 4.54, П2 – 1.22. Неплохой коэффициент предлагается на то, что Соболенко отдаст сопернице один сет – 3.8.

Ставка без поражений! Olimpbet предлагает акцию для новых клиентов: если ваш первый прогноз не сыграл, букмекер №1 в Казахстане компенсирует его стоимость (до 100 тысяч тенге). Правила участия – на странице "100% CASHBACK".