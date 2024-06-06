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Рыбакина рассказала о своих взлетах, падениях и травмах

Рыбакина рассказала о своих взлетах, падениях и травмах Фото: ktf.kz
После неожиданного проигрыша в четвертьфинале "Ролан Гаррос" казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала свои результаты за этот игровой сезон, сообщает Zakon.kz.

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По информации Сhampionat.com четвёртая ракетка мира довольна результатами сезона. 


"Я столько матчей сыграла, были хорошие победы над топ-игроками. Было много взлётов и падений, что-то я пропускала. Конечно, я бы хотела играть все турниры, но если организм на пределе, тут ничего не поделаешь. Сейчас я довольна и если смогу продолжать в том же духе до конца сезона, будет неплохо".Елена Рыбакина

Рыбакина также отметила, что она всегда много работает, но "расписание непростое" и каждый справляется с ним как может.

"Я много играла. Если организм на пределе, я не могу выйти на корт. Если я готова не на 100%, то есть риск получить более серьёзные травмы или ещё что. Сейчас есть проблемы по здоровью – аллергии, сон, то есть не то, что в прошлом году, когда у меня были проблемы со спиной. Я излечиваюсь. Всегда есть взлёты и падения. Это теннис, мы стараемся найти лучшее решение, чтобы я была готова к большим турнирам, как "шлемы" или "тысячники", - сказала Рыбакина на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что в четвертьфинале "Ролан Гаррос" - 2024 Рыбакина (4) неожиданно проиграла 15-й ракетке мира представительнице Италии Ясмин Паолини (12). Встреча теннисисток продлилась 2 часа и 5 минут и завершилась со счётом 6:2, 4:6, 6:4 в пользу итальянки.

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Видеообзор матча Елены Рыбакиной в четвертьфинале "Ролан Гаррос-2024"

Неожиданностью завершился матч Елены Рыбакиной против итальянки на "Ролан Гаррос"

Елена Вебер
Рыбакина Елена 2024 год
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