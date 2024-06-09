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Настольный теннис: юные казахстанцы не удачно выступили на турнире в Швеции

Настольный теннис: юные казахстанцы не удачно выступили на турнире в Швеции Фото: Olympic.kz
Наши спортсмены приняли участие в международном турнире по настольному теннису WTT Youth Contender в Хельсингборге, сообщает Zakon.kz.

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По информации Olympic.kz в категориях до 19, 17, 15, 13 лет Казахстан представляли карагандинцы Алан Курмангалиев, Альбина Жаксылыкова, Мария Лукьянова. К сожалению, наши спортсмены не смогли добраться до пьедестала почёта.

Ниже представлены результаты.

  • 1/16 финала Алан Курмангалиев - Ллейтон Уллманн (Германия) 2:3
  • 1/16 финала Альбина Жаксылыкова - Эмма Клеман (Дания) 0:3
  • 1/8 финала Мария Лукьянова - Чен Ю-Джэнь (Тайбэй) 0:3

В марте 2024 года Алан Курмангалиев завоевал звание победителя в турнире WTT Youth Contender-2024 в Ливане.

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