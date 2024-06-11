Итальянский теннисист Янник Синнер стал лидером сезона по призовым. За выход в полуфинал "Ролан Гаррос – 2024" он заработал 650 тыс. евро, или 706 485 долларов, сообщает Zakon.kz.

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Янник стал первым теннисистом в сезоне-2024, преодолевшим отметку в 5 млн долларов призовых. Сумма с точностью до доллара составляет 5 162 330 долларов: 5 137 734 доллара – за выступления в одиночном разряде и всего 24 596 долларов – за игру в паре. Напомним, Синнер пробовал себя в этом виде на "Мастерсах" в Индиан-Уэллсе и в Монте-Карло.

Наиболее значительную часть этой суммы, почти 41%, Янник заработал, разумеется, за титул на мэйджоре в Мельбурне. Там его призовые составили 3,15 млн австралийских долларов, или 2 105 775 долларов США. А титул на "Мастерсе" в Майами принес ему 1,1 млн долларов.

Ближайшие преследователи итальянца в этом списке – финалист "Ролан Гаррос" Александр Зверев и победитель турнира в Париже Карлос Алькарас. Они заработали за сезон 4 632 574 долларов и 4 517 181 долларов соответственно. Пятым идет Даниил Медведев, у которого 2 863 434 долларов призовых в 2024-м.

Лидеры по призовым за всю историю (мужчины)

Рейтинг игроков Рейтинг игроков Материалы

1. Новак Джокович (Сербия) – 182 494 969 долларов;

2. Рафаэль Надаль (Испания) – 134 887 504 долларов;

3. Роджер Федерер (Швейцария) – 130 594 339 долларов.

Общее состояние Синнера с учетом доходов вне корта оценивается примерно в 14 млн долларов.

Ранее Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала видео в честь новой первой ракетки мира – итальянского теннисиста Янника Синнера.