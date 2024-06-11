Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Янник Синнер стал лидером сезона по призовым

Янник Синнер стал лидером сезона по призовым Фото: АТР
Итальянский теннисист Янник Синнер стал лидером сезона по призовым. За выход в полуфинал "Ролан Гаррос – 2024" он заработал 650 тыс. евро, или 706 485 долларов, сообщает Zakon.kz.

Вступайте в клуб победителей – "Бонус-Клуб" от Olimpbet. Выше статус – больше привилегий. Лучшая программа лояльности в беттинге Казахстана.

Янник стал первым теннисистом в сезоне-2024, преодолевшим отметку в 5 млн долларов призовых. Сумма с точностью до доллара составляет 5 162 330 долларов: 5 137 734 доллара – за выступления в одиночном разряде и всего 24 596 долларов – за игру в паре. Напомним, Синнер пробовал себя в этом виде на "Мастерсах" в Индиан-Уэллсе и в Монте-Карло.

Наиболее значительную часть этой суммы, почти 41%, Янник заработал, разумеется, за титул на мэйджоре в Мельбурне. Там его призовые составили 3,15 млн австралийских долларов, или 2 105 775 долларов США. А титул на "Мастерсе" в Майами принес ему 1,1 млн долларов.

Ближайшие преследователи итальянца в этом списке – финалист "Ролан Гаррос" Александр Зверев и победитель турнира в Париже Карлос Алькарас. Они заработали за сезон 4 632 574 долларов и 4 517 181 долларов соответственно. Пятым идет Даниил Медведев, у которого 2 863 434 долларов призовых в 2024-м.

Лидеры по призовым за всю историю (мужчины)

material Материалы

1. Новак Джокович (Сербия) – 182 494 969 долларов;

2. Рафаэль Надаль (Испания) – 134 887 504 долларов;

3. Роджер Федерер (Швейцария) – 130 594 339 долларов.

Общее состояние Синнера с учетом доходов вне корта оценивается примерно в 14 млн долларов.

Ранее Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала видео в честь новой первой ракетки мира – итальянского теннисиста Янника Синнера.

Читайте также

Видео: все первые ракетки мира в мужском одиночном разряде

Определился первый соперник Александра Бублика на турнире АТР-250 в Германии

Стал известен календарь Елены Рыбакиной на травяной сезон

Пахита Амири
Италия 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ангелина Лукас показала, как восстанавливается после тяжелого поединка и готовится к следующему
Ангелина Лукас показала, как восстанавливается после тяжелого поединка и готовится к следующему
Хоккей Победа Финал
Хоккеисты "Флориды" приблизились на два шага к Кубку Стэнли
Футбол Лучший наставник
Наставник "Реала" раскрыл стоимость одного матча команды
Руслан Балтиев рассказал, каким будет предстоящий матч Казахстан-Азербайджан
Руслан Балтиев рассказал, каким будет предстоящий матч Казахстан – Азербайджан
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: