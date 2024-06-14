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Экс-первая ракетка мира выступит на Олимпиаде – 2024 в Париже

Наоми Осака и экс четвертая ракетка мира Кей Нисикори сыграют на Олимпийских играх в Париже ( Фото: Jimmie48 Photography, WTA
Победительница четырех турниров "Большого шлема" Наоми Осака и экс четвертая ракетка мира Кей Нисикори сыграют на Олимпийских играх в Париже (Франция), сообщает Zakon.kz.

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По информации Федерации тенниса Японии оба теннисиста попадают на олимпийский турнир благодаря защищенному рейтингу. Сейчас Осака является 125-й ракеткой мира, а Нисикори – 286-й. В этом сезоне Наоми вернулась в тур после рождения ребенка, Кей – после травм.

Экс первая ракетка мира Осака сыграет на Олимпийских играх второй раз в карьере. На домашней Олимпиаде в Токио в 2021 году Наоми дошла до третьего круга. Для Нисикори Игры в Париже станут пятыми. В 2016 году в Рио-де-Жанейро (Бразилия) японец завоевал бронзовую медаль.

Олимпийский теннисный турнир состоится с 27 июля по 4 августа. 

Ранее стало известно, что Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас в паре сыграют на Олимпиаде. 

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