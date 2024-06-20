Какие шансы у Рыбакиной на травяных кортах?

Елена Рыбакина и Юлия Путинцева готовятся к "Уимблдону". Сегодня казахстанские теннисистки проводят поединки на турнирах в Берлине и Бирмингеме.

Вероника Кудерметова (Россия) – Елена Рыбакина (Казахстан). WTA 500 Берлин. 20 июня, 14:00 (время Астаны)

Первая ракетка Казахстана возвращается на корт. Более двух недель Елена Рыбакина отдыхала после того, как неожиданно проиграла Ясмин Паолини (2:6, 6:4, 4:6) в четвертьфинале "Ролан Гаррос".

На WTA 500 в Берлине Елена стартует с 1/8, и эксперты Olimpbet уверены, что она без проблем пройдет свою соперницу Веронику Кудерметову и выйдет в четвертьфинал – П1 – 3.65, П2 – 1.29.

Несколько дней назад Рыбакина, четвертая ракетка мира, отметила 25-летие. Она всерьез настроена на травяную часть сезона, так как именно на этом покрытии два года назад стала чемпионкой "Уимблдона". И у нее осталось десять дней, чтобы перестроиться к газону после грунта.

27-летняя Кудерметова занимает в WTA 35-е место. Если для казахстанки этот матч будет первым на траве, то представительница России играет уже второй турнир.

Сначала она провела два круга в нидерландском Хертогенбосе. Затем в Берлине Вероника стала победителем квалификации, пройдя не имеющую рейтинга немку Анису Штабель (6:0, 6:2) и обыграв американку Кайлу Дэй из второй сотни (6:1, 6:1). А в первом круге основной сетки россиянка выбила из борьбы топ-15 Людмилу Самсонову (3:6, 6:4, 6:4).

Между собой Рыбакина и Кудерметова последний раз играли в апреле на грунтовом турнире WTA в Штутгарте. Тогда казахстанка была сильнее в трех сетах (7:6 (7:3); 1:6; 6:4). Россиянка проводит неудачный сезон, в основной сетке никак не может забрать два матча подряд. Поэтому сегодня Елена должна выиграть быстрее, чем в последней встрече.

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Считается, что казахстанке едва ли не больше всех в Туре подходит травяное покрытие – и по скорости, и по комбинационной игре. Стимулирует и то, что конкретно в Берлине она дальше 1/8-й не проходила. Тотал 22.5 меньше может зайти за 1.76.

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Фото: Olimpbet

Ангелина Калинина (Украина) – Юлия Путинцева (Казахстан). WTA 250 Бирмингем. 15:00

Прекрасную форму в этом сезоне демонстрирует Юлия Путинцева. 29-летняя теннисистка располагается в рейтинге WTA на высоком для нее 41-м месте и представляет на корте серьезную угрозу. Именно поэтому аналитики Olimpbet отдают ей предпочтение в предстоящей встрече – П1 – 2.17, П2 –1.7.

В отличие от Рыбакиной травяное покрытие для Путинцевой не является профильным. Тем не менее в первом круге в Бирмингеме она очень уверенно прошла топ-43 из Франции Клару Бюрель (6:3, 6:4) и даже с россиянкой Анастасией Потаповой заявилась на парный розыгрыш.

27-летняя Калинина, занимающая в мировом рейтинге 47 место, полноценно проверить себя на газоне не успела. Но она считается универсальной теннисисткой. В первом круге Ангелина выиграла первый сет у топ-31 британки Кэти Бултер, но затем та от продолжения борьбы отказалась.

У представительницы Украины чуть мощнее подача, чем у ее оппонентки, но казахстанка как раз делает ставку на принимающую игру. Путинцева должна выигрывать за счет своей выносливости и хорошей отработки на задней линии. Стоит ожидать, что матч затянется до трех сетов, а на победу казахстанки со счетом 2:1 предлагается кэф 4.4.

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