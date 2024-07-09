Будут ли повержены Синнер и Алькарас?

На Уимблдоне сегодня пройдут интересные битвы в четвертьфиналах мужского одиночного разряда.

Янник Синнер (Италия) – Даниил Медведев (Россия). 9 июля, 17:30 (время Астаны)

Битва первой и пятой ракеток мира состоится на Уимблдоне уже за выход в полуфинал. Оба защищают свой прошлогодний результат. По мнению экспертов Olimpbet, это удастся сделать первому номеру АТР из Италии: П1– 1.23, П2 – 4.48.

Полуфинал в 2023 году – пока что лучший результат для Синнера на лондонском турнире "Большого шлема". Тогда ему не позволил выйти в финал Новак Джокович, но сейчас 22-летний Янник по праву лидирует в мировом рейтинге и на Уимблдоне-2024 является главным фаворитом.

До приезда в столицу Великобритании итальянец завоевал трофей на траве, став лучшим в немецком Халле. После этого он отдыхал неделю и проводит Уимблдон очень уверенно. В первых двух матчах Синнер отдал по сету Яннику Ханфманну и Маттео Берреттини, но затем опять разыгрался и больше подобного не допускал. Последовавшие дальше Миомир Кечманович и Бен Шелтон были разнесены в трех сетах.

Для 28-летнего Медведева прошлогодний полуфинал также является высшим достижением в карьере на Уимблдоне. Год назад его остановил Карлос Алькарас. Россиянин также ездил в Халле перед Лондоном, но вылетел там в 1/8-й. В Лондоне он сначала легко прошел в трех сетах Александра Ковачевича, но потом начал буксовать, отдав по партии Александру Мюллеру и Яну-Леннарду Штруффу. В 1/8-й ему повезло, так как Григор Димитров снялся с матча во время первого сета.

Синнер и Димитров встречались на корте 11 раз – пять последних побед на счету итальянца, но вот на траве друг против друга они сыграют впервые. Оба находятся в хорошей форме. Янник мощно подает и играет агрессивно. Но списывать Медведева со счетов не стоит. У него все-таки больше опыта игры на "Мэйджорах" и есть хорошая способность считывать игру соперника. В этом поединке можно ожидать упорную борьбу: Тот(38.5) Б – 1.89.

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Фото: Olimpbet

Карлос Алькарас (Испания) – Том Пол (США). 9 июля, 18:15

В прошлом году Алькарас выиграл свой первый Уимблдон. На этот раз среди фаворитов турнира 21-летний испанец идет вторым после Синнера, но он едва ли с этим согласен, будучи действующим чемпионом. С сеткой Карлосу повезло. По мнению аналитиков Olimpbet, в матче с Полом он однозначный фаворит: П1 – 1.26, П2 – 4.16.

Алькарас идет на третьей строчке в АТР и ему нужно защитить прошлогодний титул, иначе можно скатиться на четвертое место, пропустив вперед немца Александра Зверева. Испанец стартовал в Лондоне уверенно, обыграв в трех партиях Душана Лайовича и Александра Вукича. Но потом начал ошибаться. Как итог – два проигранных сета Фрэнсису Тиафо и один – Уго Умберу.

27-летний Пол – профессиональный газонщик. Он занимает 13-е место в мировом рейтинге и на данном покрытии играет достаточно стабильно. Перед Уимблдоном он взял титул в Лондоне на другом травяном турнире. На старте "Шлема" американец отдал партию Педро Мартинесу Портеро и две – Отто Виртанену. Но затем уверенно прошел в трех сетах Александра Бублика и Роберто Баутиста-Агута.

Пола можно считать неудобным соперником для Алькараса. Ранее он хоть и проигрывал испанцу дважды, но успешно навязывал борьбу. Учитывая, что Алькарас в Лондоне уже наделал немало ошибок, можно ожидать, что американец заберет у действующего чемпиона один сет. На такой расклад предлагается неплохой кэф 3.55.

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