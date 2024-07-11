"Она страдает больше, чем сама Елена ": как сестра Рыбакиной покорила мир

Елена Рыбакина вышла в полуфинал Уимблдона. Теннисные эксперты считают казахстанку главным фаворитом турнира. Поддержать первую ракетку страны в Лондон прибыли родные и близкие спортсменки, сообщает Zakon.kz.

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Во время матча Елены Рыбакиной в 1/4 финала против украинки Элины Свитолиной (21 WTA) на трибунах казахстанку поддерживала целая команда. В трансляцию поединка попала забавная реакция сестры Рыбакиной Анны.

Фото: скриншот видео

По информации sportarena.kz, сестра Рыбакиной стала популярной благодаря своим эмоциям во время матчей Елены.



Четвертая ракетка мира называет свою сестру Анну "талисманом", объясняя это очень просто: "первым турниром, на который она приехала, был Уимблдон, и я сразу выиграла".

В спорте сестры Рыбакины были с детства. Топовая теннисистка вспоминала, что родители водили их на гимнастику, фигурное катание и т. д.

"Для гимнастики я была слишком высокой, то же самое было и с фигурным катанием. После нескольких месяцев попыток тренеры сказали, что "она хороша, но это бесполезно, потому что высокая", хотя мне было всего пять лет. Мой отец любил теннис и немного поиграл, когда ему было чуть за 20. Он думал, что это будет весело, но, когда мы пошли, моя сестра сразу сказала, что ей это не нравится. Мне же понравилось с самого начала, хотя без сестры было тяжело. Я много играла, но, наверное, не думала, что стану профессионалом, до 17 лет". Елена Рыбакина

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Если теннис Анне не понравился, то она нашла себя в другом – поддержке сестры.

"Анна мне очень помогает. Теннис – это тоже работа, каждый день все одинаково. С ней я могу поговорить о чем-то кроме тенниса. Она очень позитивная и энергичная. Я рада, что мы можем общаться. Когда у меня плохой день, она помогает своим позитивом. Это здорово". Елена Рыбакина

А еще об Анне заговорили во всем теннисном мире благодаря ее эмоциям во время матчей младшей сестры. Фанаты и СМИ детально фиксируют ее поведение. Болельщики отметили, что на всех "командных" фотографиях Рыбакиной Анна позирует одинаково: "в позе бодибилдера".

Фото: Instagram/lenarybakina

Фанаты в соцсетях охотно комментируют поведение Анны Рыбакиной: "она впитала все эмоции семьи", "хорошо, что хоть кто-то так реагирует на происходящее", "а я теперь буду болеть против Елены. Хочется посмотреть на ее сестру, когда она будет проигрывать", "кажется, она страдает больше, чем сама Елена Рыбакина, ха-ха", "Она бывает в таком же стрессе. Как и я", "Из нее получилась бы фотомодель!".

Фото: Instagram/lenarybakina

Ранее Елена Рыбакина высказалась о предстоящем матче с Барборой Крейчиковой в полуфинале Уимблдона.

