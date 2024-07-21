Димитар Кузманов – чемпион "Кубка Президента" 2024

356-я ракетка мира Димитар Кузманов из Болгарии обыграл грузина Сабу Пурцеладзе (533 АТР) в финале Challenger 50 в Астане – 6:4, 6:3. За титул Кузманов заработал 50 рейтинговых очков и 5 660 долларов США призовых, сообщает Zakon.kz.

"Я выиграл сегодня только с 7–го матч–болла. Соперник был хорош! Здорово снова выиграть титул – три года прошло с моего предыдущего в Испании. Титулы на "Челленджерах" даются непросто, так что очень рад выиграть свой второй трофей в карьере. Это отличный турнир, и я очень рад, что победил здесь" – отметил новоиспеченный чемпион.

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Фото: ФТК

Победителями в парном разряде "Челленджера" стали россияне Егор Агафонов и Илья Симакин, которые победили Дениса Истомина (Узбекистан)/Евгения Карловского (Россия) – 6:4, 6:3.

21 июля 2024 года стало известно, что первая ракетка Казахстана в парном разряде Анна Данилина уступила в финале турнира категории WTA 250 в Будапеште. Данилина в дуэте с россиянкой Ириной Хромачевой проиграла польско-венгерской паре Катажина Питер/Фанни Штоллар со счетом 3:6, 6:3, 6:10