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Кристина Букша и Сара Соррибес-Тормо выиграли бронзовые медали в парном турнире Олимпиады

теннис Фото: championat
4 августа состоялся матч за бронзовые медали Олимпийских игр – 2024 в парном разряде среди женщин. Испанская пара Кристина Букша и Сара Соррибес-Тормо завоевала бронзовые медали, обыграв в двух сетах Каролину Мухову и Линду Носкову из Чехии, сообщает Zakon.kz.

Счет встречи, которая продолжалась 1 час 14 минут, – 6:2, 6:2.

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Мухова и Носкова сделали один эйс, допустили три двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из двух заработанных. На счету испанского дуэта пять выигранных брейк-пойнтов из девяти. Букша и Сара Соррибес-Тормо ни разу не подали навылет и не допустили ни одной двойной ошибки.

Напомним, в матче за звание олимпийских чемпионок в парном разряде сыграют российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер с итальянками Ясмин Паолини и Сарой Эррани. Начало встречи – не ранее 16:30 мск.

3 августа 2024 года седьмая ракетка мира, китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь стала первой представительницей Китая, завоевавшей золотую медаль в одиночном разряде на Олимпийских играх.

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