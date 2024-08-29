Казахстанка Анна Данилина в парном разряде победила соперниц из США

30 августа в стартовом раунде в женском парном разряде US Open между собой сыграли дуэты Данилина/Хромачева и Грант/Йович, сообщает Zakon.kz.

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Ранее эти пары никогда не пересекались между собой в сетках турниров. При этом Анна Данилина и Ирина Хромачева играют вместе с мая этого года. Спортсменки сходу выиграли два титула на грунтовых WTA Челленджерах в Парме и Бари. Затем они дошли до финала на турнире WTA-250 в Будапеште, после чего вновь стали сильнейшей парой в Яссы.

Во время травяного отрезка девушки выступали с другими партнершами и даже пересеклись между собой в Бад Хомбурге, где Данилина в принципиальном споре обыграла Хромачеву. На харде казахстанка с россиянкой решили дальше играть вместе, но уже таких результатов как на грунте они не показывают.

Анна Данилина и Ирина Хромачева, фото: Instagram/irina.khromacheva

На "тысячнике" в Цинциннати Анна с Ириной проиграли в первом круге. А на "пятисотнике" в Монтеррее дошли до полуфинала.

На этот раз матч продолжался 2 часа 20 минут, в котором дуэт с участием казахстанки одержал победу со счетом 2:0.

Часами ранее четвертая ракетка мира Елена Рыбакина снялась с US Open-2024 перед матчем второго круга и обеспечила француженке Джессике Понше свободный выход в третий круг турнира.