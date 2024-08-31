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"Вердер" Кирилла Герасименко одержал очередную победу в чемпионате Германии по настольному теннису

Настольный теннис в Казахстане Фото: НОК РК
В очередном туре чемпионата Германии по настольному теннису бременский "Вердер" провел выездной матч в Карлсруэ против ASC Грюнветтерсбах, сообщает Zakon.kz.

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"Вердер", за который играет казахстанец Кирилл Герасименко, одержал победу со счетом 3:1. Герасименко принес своей команде два очка.

В общем результаты чемпионата выглядят так:

  • ASC Грюнветтерсбах – "Вердер" – 1:3.
  • Тьяго Аполония – Марсело Агирре 3:2
  • Лео де Нодрест – Кирилл Герасименко 0:3
  • Рикардо Вальтер – Маттиас Фальк 1:3
  • Тьяго Аполония – Кирилл Герасименко 2:3.

Ранее бывшая первая ракетка мира в парном разряде, победительница шести турниров "Большого шлема" (в паре и миксте) Ренне Стаббс выразила тревогу из-за снятия чемпионки Уимблдона-2022 казахстанки Елены Рыбакиной с US Open – 2024.

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